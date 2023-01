Lula fala em ‘abrir portas’ à população

Presidente fala em criar oportunidades e dar chances às pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na manhã de hoje (29) para projetar melhorias ao país. Lula falou brevemente sobre a criação de oportunidades para a população.

Na visão de Lula, é preciso “virar a página da história”. “Precisamos virar a página da história e provar que a filha de um pedreiro pode ser engenheira. As pessoas podem, o que elas precisam é de chance”, declarou o presidente.

Essas chances, segundo o chefe do Executivo, são obrigação do Estado. “O papel do governo é criar oportunidades, abrir portas. E, então, vamos ter um país muito melhor do que temos hoje”, encerrou Lula.

Precisamos virar a página da história e provar que a filha de um pedreiro pode ser engenheira. As pessoas podem, o que elas precisam é de chance. E o papel do governo é criar oportunidades, abrir portas. E, então, vamos ter um país muito melhor do que temos hoje. Bom domingo! — Lula (@LulaOficial) January 29, 2023

Não há compromissos oficiais na agenda do presidente neste fim de semana. As próximas agendas devem ser divulgadas na segunda-feira (30), data em que Lula recebe o ministro de Relações Internais da Alemanha, Olaf Scholz. A visita do chanceler é tida como uma tentativa de restabelecer a parceria histórica entre os dois países, enfraquecida nos últimos quatro anos.