Lula: Essa é uma política para colocar credibilidade na relação entre os entes federados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância dos entes federativos ao assinar decretos que alteram o Marco Legal do Saneamento. De acordo com ele, os textos assinados são uma forma de “colocar credibilidade” na relação entre governo federal, Estados e prefeituras.

“Essa é uma política de colocar muita credibilidade entre os entes federados”, disse o presidente em cerimônia no Palácio do Planalto. De acordo com ele, é preciso um “voto de confiança” nas empresas públicas também. “Se isso não der certo, não tem culpado. Se der certo, todos vão ganhar”, declarou.

Lula reiterou a importância de se governar ao lado de Estados e municípios e afirmou que, sem eles, é impossível fazer uma gestão. O chefe do Executivo citou que o encontro de hoje foi a segunda reunião com governadores – a primeira foi realizada em 27 de janeiro no Palácio do Planalto. “Não dá para governar sem conversar com entes federados.” Segundo ele, contudo, sua função hoje era apenas assinar os decretos.

O presidente pontuou que obras de saneamento nem sempre são de agrado dos governantes pois são “menos aparentes” na conquista de votos em relação à cobertura de buracos em estradas, por exemplo. Segundo ele, o Brasil não tem hábito de cuidar do saneamento básico e do tratamento do esgoto.

“Esgoto é complicado porque gasta muito dinheiro; isso significa cuidar das pessoas, que não veem resultados de obras”, emendou. O chefe do Executivo firmou compromisso de chamar os governadores para discutir sobre quais projetos poderão ser colocados “em pé”, em referência à reunião realizada com os entes federados em janeiro.

Estadão Conteúdo