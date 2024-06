Lula diz que tem ‘pouca relação’ com o Tarcísio, mas o convida para eventos em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 26, em entrevista ao UOL, que tem “pouca relação” com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas que ele será convidado para eventos dos quais o presidente deve participar em São Paulo nos próximos dias.

“Eu tenho pouca relação com o Tarcísio. Espero que ele não tenha preocupação de estar comigo em alguns eventos. Estarei em São Paulo no sábado”, disse Lula, anunciando que vai participar de uma série de inaugurações no Estado de São Paulo. “Se ele (Tarcísio) quiser estar junto, estará convidado”, completou.

Questionado sobre uma possível candidatura em 2026, Lula citou Tarcísio como um possível candidato à Presidência da República. Outros nomes mencionados foram os dos governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ratinho Jr. (Paraná).

“Quando citei o Tarcísio (em entrevista na semana passada), não é só ele. O bolsonarismo tem perspectiva de ter quatro candidatos (em 2026). Tem o Tarcísio, governador do Estado mais importante, Zema, Caiado e Ratinho Jr. Mas não sei se serão”, afirmou o presidente.

Estadão conteúdo