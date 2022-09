Lula deve ser questionado sobre autonomia do BC em jantar com empresários

O empresariado tem insistido no assunto desde suas primeiras reuniões com a campanha petista

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Empresários que pretendem comparecer ao jantar de Lula com os grandes nomes do empresariado marcado pelo grupo Esfera Brasil nesta terça (27) planejam voltar a questionar o petista sobre o tema da autonomia do Banco Central.

Um dos nomes mais próximos de Bolsonaro no empresariado, Flávio Rocha, da Riachuelo, afirma que o assunto está na lista de perguntas que ele pretende levar a Lula caso vá ao encontro.

O empresariado tem insistido no assunto desde suas primeiras reuniões com a campanha petista. Em abril, em jantar com Gleisi Hoffmann, também organizado pelo grupo Esfera, a presidente do PT afirmou que Roberto Campos Netto será mantido no posto em um eventual governo Lula. O mandato de Campos Neto vai até 2024 e tem uma renovação possível.

À reportagem, Flavio Rocha também disse que quer questionar Lula sobre suas pretensões em relação às mudanças na reforma trabalhista.

Segundo outros participantes, o papel que Henrique Meirelles pode vir a ter no governo em caso de vitória do petista é outra questão que deve ser levantada no jantar, depois que o ex-presidente do BC nos anos Lula declarou seu apoio na semana passada.