Lula deve anunciar novo decreto para controle de armas

Dino afirmou que o novo decreto terá o objetivo de diminuir a quantidade de munições em circulação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar, nesta sexta-feira (21), uma série de medidas relacionadas a segurança pública, entre elas uma voltada para o controle de armas.

Na última segunda-feira (17), o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o novo decreto terá o objetivo de diminuir a quantidade de munições em circulação e eliminar a possibilidade de funcionamento 24 horas de clubes de tiro, além de coibir a viagem de atiradores esportivos com arma municiada.

“Não haverá eliminação do porte de armas, as pessoas vão poder continuar a procurar as instituições policiais para obter porte de armas, mas não pode ser um ‘liberou geral’ em que a pessoa finge que é colecionador, finge que é atirador esportivo, finge que é caçador e sai comprando fuzil”, disse o chefe da pasta.

Na cerimônia, o presidente ainda deve antecipar a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados e o Distrito Federal.