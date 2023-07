Lula decreta encerramento das escolas cívico-militares

A decisão foi assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

O governo federal encerrou, por meio do Decreto nº 11.611, o Programa de Escola Cívico Militar (Pecim). O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (21).

O decreto ainda se compromete em iniciar, em no máximo 30 dias, o “plano de transição com vistas ao encerramento das atividades (…), por meio de pactuação realizada com as secretarias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios responsáveis pelas escolas vinculadas ao Programa (…)”.

O programa foi criado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em setembro de 2019, e era um de seus principais projetos.