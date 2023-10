Lula deve anunciar medidas para segurança pública na próxima semana, diz Dino

O debate sobre segurança pública ganhou importância nesta semana por causa dos ataques feitos por milicianos

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira, 25, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá fazer anúncios para a área de segurança pública na próxima semana. Dino citou que as propostas para a área serão focalizadas em segurança de fronteiras terrestres, portos (principalmente da Região Sudeste) e aeroportos.

“A diretriz que o presidente Lula fixou para a equipe é de nós trabalharmos esse modelo para na próxima semana ele fazer os anúncios”, declarou o ministro. Dino deu as declarações a jornalistas no Palácio do Planalto depois de reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa), além dos comandantes das Forças Armadas.

Segundo Dino, a orientação de Lula é reforçar a presença federal no Rio de Janeiro. O debate sobre segurança pública ganhou importância nesta semana por causa dos ataques feitos por milicianos no Estado. Imagens de ônibus incendiados nesses atentados, por exemplo, circularam nos últimos dias. O ministro da Justiça disse que o efetivo da Força Nacional de Segurança destacado para tentar controlar a situação já está no Estado.

Dino mencionou como provável ação do governo um aumento de investimento em tecnologia na área da segurança pública – segundo ele, uma prática internacional com eficiência reconhecida. Citou aparelhos para identificar celulares em presídios, que nem todas unidades prisionais do Brasil possuem.

Ele disse que a violência no Rio de Janeiro não é falta de plano, e para ser combatida são necessárias ações de inteligência, mais tecnologia e descapitalização das organizações criminosas.

Dino também afirmou que há projetos de mudanças legislativas para a área. Segundo ele, essas ideias já foram apresentadas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nesta tarde, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio do Planalto. De acordo com o governo, o encontro foi para pedir apoio do governo federal pelo endurecimento de penas contra crimes de tráfico e milícias.

