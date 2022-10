Lula critica uso da máquina pública por Bolsonaro

“Desde Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889 até agora, todos os presidentes juntos, ninguém utilizou a máquina 10% do que ele está utilizando”

O ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) avaliou que a corrida eleitoral deste ano acontece “com certa anomalia”. Lula criticava o uso da máquina pública pelo seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889 até agora, todos os presidentes juntos, ninguém utilizou a máquina 10% do que ele está utilizando”, criticou.

“Ele está agindo como se o Brasil fosse uma coisa particular dele, que ele faz e desfaz do jeito que ele quer, na medida que ele tenta ganhar voto”, continuou, durante coletiva no Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, interior de São Paulo nesta manhã.

O petista também voltou a disparar contra o temperamento do presidente. “Não sei se ele se prepara de noite para ser ouvido no dia seguinte, mas como o DNA dele é negativista, ele não consegue falar coisa positiva. É por isso que ele ofendeu nordestino como ofendeu, é por isso que ele disse que comeu índio”, disse, revivendo uma entrevista do então deputado ao The New York Times, na qual Bolsonaro afirmou que não comeu carne de índi.o em Surucucu por uma falta de adesão da sua comitiva.

Estadão Conteúdo