Lula: Conversei com Boric sobre enviar ajuda para combater incêndios no Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta quarta, 8, nas redes sociais que conversou ao telefone com o presidente do Chile, Gabriel Boric, sobre enviar equipes brasileiras e aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para ajudar no combate a incêndios do país sul-americano. "Conversei agora com o presidente @GabrielBoric sobre o envio de ajuda de equipes brasileiras e avião da FAB especializados para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão ameaçando cidades inteiras no Chile", publicou Lula no Twitter.

