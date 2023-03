Lula conversa com presidente da África do Sul sobre recuperar relação dos países

“Espero visitar o país para o encontro do Brics em Durban e para recuperarmos a relação entre nossos países”, escreveu Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta terça-feira, 21, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Em publicação no Twitter, o chefe do Executivo disse esperar um encontro entre os países durante reunião dos Brics para recuperar a relação entre as nações.

“Conversei hoje por telefone com o presidente da África do Sul, @CyrilRamaphosa. Fiquei feliz com nossa primeira conversa”, declarou Lula na rede social. “Espero visitar o país para o encontro do Brics em Durban e para recuperarmos a relação entre nossos países.”

A conversa ocorreu no mesmo dia em que o governo celebra 20 anos das políticas de igualdade racial no País, desde a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2003. Para comemorar a data, o governo assinará um pacote de medidas pela igualdade racial.

Estadão conteúdo