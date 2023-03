Forte terremoto de magnitude 6,5 é registrado no Paquistão e no Afeganistão

Seu epicentro se localizou no nordeste do Afeganistão, perto da cidade de Jurm (nordeste), na fronteira com Paquistão e Tadjiquistão

Um forte terremoto de pelo menos 30 segundos de duração foi sentido nesta terça-feira (21) à noite no Paquistão e no Afeganistão, conforme relato de testemunhas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor alcançou magnitude 6,5.

Governo busca ‘linha fina’ para honrar promessas e ter regra fiscal sustentável, diz Haddad

Seu epicentro se localizou no nordeste do Afeganistão, perto da cidade de Jurm (nordeste), na fronteira com Paquistão e Tadjiquistão, e a uma profundidade de mais de 187 quilômetros, acrescentou o USGS. "As pessoas saíram correndo de suas casas. Muitos recitavam o Corão", informou um correspondente da AFP na cidade paquistanesa de Rawalpindi. Outras testemunhas também relataram ocorrências similares em Lahore e no Afeganistão. O tremor ocorreu na região montanhosa do Hindu Kush, que se encontra na confluência das placas tectônicas eurasiática e indiana, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC). Em 22 de junho de 2022, mais de mil pessoas morreram, e dezenas de milhares ficaram sem casa, após um tremor de magnitude 5,9. Esse sismo, que afetou a província pobre de Paktika, foi o mais letal em 25 anos. © Agence France-Presse