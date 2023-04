Lula cita importância de união entre governo federal, estadual e municipal em meio às enchentes

Presidente também criticou seu antecessor, Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a união entre os governos federal, estadual e municipal, em meio às fortes chuvas que atingiram o Maranhão. “Agora, nós vamos mostrar que não é possível o país dar certo sem união”, disse o presidente.

“Eu já morei em bairros que enchia d’água. Eu sei o que as pessoas afetadas pela enchente passam. Perdem geladeira, fogão, colchão. Temos que cuidar das pessoas atingidas”, publicou Lula no Twitter. Na manhã deste domingo, 9, o chefe do Executivo sobrevoou as regiões afetadas e se encontrou com prefeitos e autoridades locais. Estava prevista uma declaração à imprensa às 10h30, contudo, a fala está atrasada.

Nas publicações, o presidente também criticou seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Vivemos um governo que, ao invés de vir aqui ajudar, só ofendia o governador @FlavioDino e o povo do Maranhão. Agora, nós vamos mostrar que não é possível o país dar certo sem união”, comentou. O agora ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, marca presença na viagem desta manhã.

As chuvas que atingiram o Estado deixaram 64 municípios em situação de emergência por conta de inundações, e ao menos 35,9 mil famílias foram afetadas e 7,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

Estadão Conteúdo