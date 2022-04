Lula ataca Bolsonaro e Doria durante evento com mulheres em São Paulo

De acordo com Lula, Bolsonaro é “uma pessoa que não prega nenhum sentimento de paz e vive enganando muita gente boa”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez criticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que é seu principal rival para as eleições ao Palácio do Planalto neste ano. “Quando vejo o Brasil votar num presidente que temos hoje, não precisava votar no (Fernando) Haddad, votasse em outra pessoa que tivesse qualificação moral, sentimento de solidariedade, que tivesse disposto a distribuir livros e não armas”, destacou.

De acordo com Lula, Bolsonaro é “uma pessoa que não prega nenhum sentimento de paz e vive enganando muita gente boa, como os evangélicos, que ele é do bem, e que quem não está com ele é comunista.”

De acordo com o ex-presidente, “O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente. Um cara que não fala em emprego, educação, cultura, ciência e tecnologia, escola técnica. Ele se alimenta do ódio que ele e sua família transmite todo o dia por fake news.”

Lula também fez criticas ao ex-governador de São Paulo, João Doria. “É impressionante que as pessoas elegeram para prefeito de São Paulo não o Fernando Haddad e o Gabriel Chalita, como vice, que são dois educadores.

Mas sim o João Doria, que não teve passado, presente e não terá futuro politicamente.” Os comentários foram feitos em evento no qual o petista discute a alta da inflação com mulheres da Vila Brasilândia, em São Paulo.

Estadão conteúdo