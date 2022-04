Aliado de Bolsonaro, PP não deve dar dinheiro para campanha presidencial

Esta foi a principal razão pela qual o PP não se importou em “perder” o general Braga Netto para o PL

Fábio Zanini e Guilherme Seto

Um dos principais partidos da coligação de Jair Bolsonaro (PL), o PP não deverá contribuir financeiramente com a campanha do presidente. A decisão da legenda é a de utilizar os R$ 340 milhões a que terá direito do fundo eleitoral exclusivamente para candidaturas parlamentares e a governadores.

Esta foi a principal razão pela qual o PP não se importou em “perder” o general Braga Netto para o PL. Caso tivesse o provável vice na chapa, seria inevitável pingar recursos para a eleição presidencial.

O PP estima eleger uma bancada federal de 50 a 60 deputados, objetivo considerado prioritário –hoje são 55.

O partido de Arthur Lira, presidente da Câmara, e Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, também vê chances reais de vencer as eleições para ao menos três governos estaduais: Acre, Rio Grande do Sul e Roraima.