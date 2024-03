Lula alimenta peixes no Alvorada em dia de festa do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na beira do espelho d’água em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 20. Vestindo regata e bermuda vermelhas, o chefe do Executivo alimentou os peixes do lago da residência oficial da Presidência da República após uma caminhada ao redor do imóvel.

O presidente usa o traje vermelho no dia em que o PT fará uma festa para comemorar os 44 anos da legenda, criada em 10 de fevereiro de 1980. O evento ocorre a partir das 20h no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília.

Desde setembro do ano passado, quando fez cirurgias no quadril e nas pálpebras, Lula retoma o ritmo das atividades físicas. Na tarde desta terça-feira, 19, o presidente compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece correndo no Alvorada.

Estadão Conteúdo