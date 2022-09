Lula: agronegócio tem dezenas de pensamentos políticos, econômicos, ideológicos

A declaração é tentativa de consertar fala no Jornal Nacional em que associou os empresários do agro ao fascismo

Em mais uma tentativa de se aproximar do agronegócio, próximo ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou em entrevista ao Canal Rural que o setor “não é uma coisa só”. A declaração é tentativa de consertar fala no Jornal Nacional em que associou os empresários do agro ao fascismo – e acabou por estremecer as pontes entre o PT e o setor.

“Dentro do agronegócio tem dezenas de pensamentos políticos, econômicos, ideológicos. Agro não é uma coisa só, como PT não é uma coisa só, como Centro não é uma coisa”, declarou Lula na entrevista. “Tem gente que tem discurso fascista e tem gente que tem discurso altamente democrático.”

Lula defendeu que sempre teve relação “muito civilizada” com o agro e que o PT “tratou bem” o setor. “Tem gente que quer desmatar de qualquer jeito e tem gente que sabe responsabilidade de agricultura de baixo carbono. Eu não consigo generalizar nada, tem diferença até dentro das famílias”, afirmou, ao dissociar, mais uma vez, empresários do agro responsáveis e irresponsáveis.

Estadão Conteúdo