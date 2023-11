Lula: Ações de Israel são tão graves quanto ato terrorista do Hamas

“A quantidade de mulheres e crianças que já morreram, de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra”, disse o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (13), que as ações de Israel em Gaza são “tão graves” quanto o ato terrorista do Hamas.

“A quantidade de mulheres e crianças que já morreram, de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Depois do ato de terrorismo do Hamas, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi o ato do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem nenhum critério”, disse o mandatário.

A fala ocorre após mais 32 brasileiros e suas famílias conseguirem deixar Gaza, após semanas de negociações. Ainda de acordo Lula, a saída do grupo dependia “da boa vontade de Israel”.

“Dependia da boa vontade de Israel, de uma quantidade de pessoas que a gente nem sabia. Agora, vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir. […] Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Hoje é um dia de festa”, continuou criticando.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro, Lula tem tido um papel importante nos pedidos de cessar-fogo para retirada de civis de Gaza. “Israel joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação”, afirmou Lula.

Em pouco mais de um mês de conflito, mais de 11 mil pessoas já morreram. Na data do ataque surpresa, o Hamas matou 1.200 pessoas, especialmente civis, além de sequestrar outras cem em Israel.