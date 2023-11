Israel diz que conflito em Gaza pode escalar após ofensiva do Hezbollah

Militantes palestinos no Líbano disseram ter disparado foguetes no domingo que atingiram o norte de Israel

A chance de uma guerra em grande escala estourar entre Israel e as forças no Líbano aumentou nos últimos dias, disseram autoridades israelenses depois de, no domingo, 12, ao menos 10 civis e sete soldados de Israel serem feridos por ataques disparados do Líbano contra o norte do país. Este foi o incidente mais grave envolvendo civis ao longo da fronteira Líbano-Israel desde um ataque aéreo israelense no sul do país vizinho, em 5 de novembro, matou uma mulher e três crianças.

Autoridades israelenses dizem que a ofensiva foi realizada com a aprovação do Hezbollah.

O ataque sinaliza uma escalada no confronto, disse o governo de Israel, depois de dezenas de milhares de residentes serem deslocados em ambos os lados da fronteira, segundo autoridades locais.

Líderes israelenses alertaram que se um conflito em grande escala eclodir com o Hezbollah, eles devastariam o reduto do grupo militante.

“O que podemos fazer em Gaza, também podemos fazer em Beirute”, disse o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

O Hezbollah prometeu continuar a atacar Israel e disse que todas as opções estão abertas caso Israel continue a devastação terrestre em Gaza.

