Luciano Hang diz ter acertado ao desistir do Senado

O empresário Luciano Hang, um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde a campanha eleitoral de 2018, classificou como correta sua decisão de não disputar a vaga ao Senado por Santa Catarina no pleito deste ano.

Em seu perfil no Twitter, Hang compartilhou a opinião do jornalista Alexandre Garcia sobre sua desistência de se tornar senador, e garantiu que, embora tenha deixado de lado as pretensões políticas, seguirá como “ativista”.

“Compartilho com vocês o comentário do meu amigo e jornalista Alexandre Garcia sobre minha decisão de não ser candidato. Acredito que tomei a atitude certa. Seguirei como ativista política, defendendo o nosso país. Eu vou continuar fazendo a minha parte pelo Brasil que queremos!”, escreveu.

O empresário anunciou na semana passada a retirada de seu nome na disputa pelo Senado por Santa Catarina. Desde 2021, ele era cotado para o cargo e aparecia bem posicionado nas pesquisas de intenções de votos.

Ele também foi cotado como vice em chapas para o governo estadual com o atual prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), ou com o senador Jorginho Mello (PL).

Personagem peculiar entre os mais ferrenhos dos bolsonaristas, Luciano Hang ficou característico por suas roupas nas cores verde e amarelo em referência à bandeira do Brasil, e por enxergar comunismo em tudo.

No ano passado, o empresário bolsonarista foi um dos convocados pela CPI da Covid para prestar esclarecimentos aos senadores por suas posições durante a pandemia de coronavírus -entre outros, ele era defensor do uso do tratamento precoce sem qualquer eficácia comprovada no combate à doença.

Na ocasião, Hang foi evasivo em seu depoimento e driblou as perguntas feitas pelos parlamentares sobre a operadora de saúde Prevent Senior, que se tornou alvo de investigação sob a suspeita de cometer irregularidades na pandemia, inclusive de ter ocultado inicialmente a causa da morte da mãe do empresário, que morreu por covid-19 em fevereiro do ano passado.

Assim como Jair Bolsonaro e outros políticos bolsonaristas, Luciano Hang também já teve seu perfil no Twitter suspenso, e tem o hábito de processar jornalistas e aqueles que o criticam.