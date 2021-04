Lockdown: Bolsonaro diz que Exército pode ‘ir para as ruas’

Após um ano em discussões com governadores e prefeitos, o presidente continua a gerar atrito entre as partes com severas críticas às medidas de isolamento social

Durante uma entrevista para a TV, em Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que, se precisar, o exército ‘pode ir para as ruas’ contra o lockdown imposto por governadores e prefeitos. “Se tivermos problemas, nós temos um plano de entrar em campo. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. O nosso Exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, nós iremos para as ruas”, afirmou Bolsonaro.

“Não para manter o povo dentro de casa, e sim para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. Se eu decretar isso, vai ser cumprido este decreto”, disse Bolsonaro na entrevista.

Após um ano em discussões com governadores e prefeitos, o presidente continua a gerar atrito entre as partes com severas críticas às medidas de isolamento social. “[…] Acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa de culto, para cumprir tudo aquilo que está sendo descumprido por parte de alguns governadores e alguns poucos prefeitos”, reclamou o presidente.

Não satisfeito com as críticas, Jair Bolsonaro disse ainda que todo essa situação foi culpa do Superior Tribunal Federal (STF), que de acordo com o presidente, uso o “poder excessivo que delegou” aos governadores.

“Todos os meus ministros estão conversados sobre isso aí, o que fazer se um caos generalizado se instalar no Brasil pela fome, pela maneira covarde como alguns querem impor essas medidas”, disse Bolsonaro sobre a possível ida do Exército às ruas.