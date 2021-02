Lira: “Não haverá nunca crise entre as instituições”

Presidente da Câmara enfatizou que as instituições “são maiores do que qualquer indivíduo” e frisou a importância da democracia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), falou nesta quinta-feira (18) sobre a relação entre pessoas e instituições. Lira mencionou que é dever de todo cidadão público entender que as instituições são permanentes.

“Nosso maior dever, nossa maior missão, é ter a consciência de que nós não somos as instituições”, escreveu Lira, no Twitter. O presidente não mencionou a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e investigado por manifestações contra a democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lira enfatizou que as instituições “são maiores do que qualquer indivíduo e ressaltou ainda a importância da democracia. “Como na frase célebre de Churchill, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais.”

Todos, na vida pública, somos transitórios. E nosso maior dever, nossa maior missão, é ter a consciência de que nós não somos as instituições. — Arthur Lira (@ArthurLira_) February 18, 2021

Na manhã desta quinta (18), Lira esteve com o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O teor da conversa não foi divulgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro saiu do Alvorada e até falou com apoiadores, mas usou de poucas palavras. Perguntado sobre o partido Aliança pelo Brasil, idealizado por ele, o presidente respondeu ao apoiador autor da pergunta que ele “vai continuar curioso”.