Lira leva PEC dos Benefícios de novo ao plenário da Câmara após teste de quórum

O deputado, então, colocou em votação um requerimento para retirar a matéria da pauta desta terça-feira, 12

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), levou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Benefícios, também chamada de “Kamikaze”, novamente ao plenário da Casa. O deputado, então, colocou em votação um requerimento para retirar a matéria da pauta desta terça-feira, 12.

Para testar o quórum no plenário e ganhar tempo, Lira pautou primeiro a PEC do piso salarial da enfermagem, aprovada há pouco em primeiro turno. A estratégia foi realizar apenas a primeira votação da proposta para os enfermeiros e deixar o segundo para depois da PEC dos Benefícios. Como o piso salarial é uma matéria de consenso, os governistas apostam na manutenção do quórum ao longo da votação do pacote de benesses do governo.

Os governistas admitem a possibilidade de uma parte da votação da PEC “Kamikaze” ficar para amanhã, como os destaques, mas querem “matar tudo” hoje. Os líderes alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) passaram o dia tentando mobilizar seus deputados para a votação.

Na última quinta-feira, 7, Lira levou a PEC ao plenário após aprovação em comissão especial. Depois, contudo, o deputado decidiu adiar a votação. Com a base desmobilizada, o Palácio do Planalto passou a temer que a oposição conseguisse derrubar a decretação do estado de emergência – dispositivo incluído na proposta para blindar Bolsonaro de punições da Lei Eleitoral, que proíbe a criação de benesses às vésperas de uma eleição, exceto em caso de calamidade pública e emergência nacional.

Estadão Conteúdo