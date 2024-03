Líderes da esquerda se reúnem para discutirem futuro do DF

Participaram do encontro representantes do PT, PSOL, PV, PSB, PDT, PCdoB, Rede e Cidadania

Oito partidos da chamada frente progressista do DF se reuniram na noite desta segunda-feira (11) para debaterem sobre o futuro do Distrito Federal. Entre as pautas discutidas, foi discutida o futuro da candidatura do GDF, tratando a atual vice-governadora Celina Leão como futura candidata.

Participaram do encontro representantes do PT, PSOL, PV, PSB, PDT, PCdoB, Rede e Cidadania. Deputados distritais e federais e senadores estiveram presentes na reunião e até mesmo o ex-governador Rodrigo Rollemberg participou do jantar.

O presidente do PSB/DF, Rodrigo Dias esteve presente na reunião e contou que os partidos estão em boa sintonia sobre as agendas da capital federal. “Foi uma reunião bem simbólica por reunir oito partidos, todos estão com o discurso bem unido e bem convergente”.

Foi debatido também a possibilidade de ampliação dessa frente democrática para outros partidos e também outros meios da sociedade civil. A frente progressista enxerga o atual governo como autoritário e discutiu medidas a serem tomadas, visando também as próximas eleições.

“Nossa agenda pretende representar a antítese do que representa o atual governo. Estamos preocupados com as políticas sociais, a desigualdade, educação, saúde e segurança”, explicou Rodrigo Dias.