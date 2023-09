Lesa Pátria: general alvo da PF tem passaporte, celular e arma apreendidos

Na casa do general, os agentes da PF realizaram buscas e realizaram a apreensão do passaporte, celular e arma de Ridauto

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (29), a 18ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga participantes e financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília. O principal alvo desta parte da operação foi o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes, acusado de ser possivelmente um dos idealizadores das manifestações.

Na casa do general, os agentes da PF realizaram buscas e realizaram a apreensão do passaporte, celular e arma de Ridauto. O militar prestou depoimento à corporação.

Além das buscas, o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda determinou o bloqueio de ativos e valores de Ridauto. O general é ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na data dos atos, um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do STF e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.