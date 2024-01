Lesa Pátria: deputado do PL é alvo de mandado de busca e apreensão

Por volta das 6h30, agentes da PF chegaram à Câmara dos Deputados em busca do gabinete do deputado, que estava trancado

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos ocorridos entre o final de 2022 e o começo de 2023, culminando no 8 de janeiro. E um dos alvos de hoje é um dos líderes da oposição: o deputado Carlos Jordy (PL).

A suspeita é de que Jordy tenha conversado, por meio de WhatsApp, com golpistas às vésperas do 8 de janeiro.

Por volta das 6h30, agentes da PF chegaram à Câmara dos Deputados em busca do gabinete do deputado, que estava trancado. Com auxílio de advogados da Casa, foi possível entrar na sala e cumprir o mandado de busca e apreensão.

Carlos Jordy classificou a operação como “medida autoritária e sem fundamento, que visa a perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal”.

“É inacreditável. Esse mandado de busca e apreensão que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes é a verdadeira constatação de que estamos vivendo em uma ditadura. Em momento algum do 8 de janeiro eu incitei ou falei para as pessoas que aquilo era correto. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, embora as pessoas tivessem todo o direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito”, declarou.

Além deste mandado de busca e apreensão contra Jordy, a PF ainda cumpre outro no Distrito Federal, e mais oito no Rio de Janeiro.