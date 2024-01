Polícia Federal deflagra a 24ª fase da Operação Lesa Pátria

Nesta fase, os policiais estão nas ruas cumprindo 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2)

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria com o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, em 8 de janeiro.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2).

Os alvos são suspeitos de praticar crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas.

Confira os números das últimas 23 operações:

Mandados de prisão preventiva: 97

Mandados de busca e apreensão: 313

Valores de bens apreendidos: R$ 11.692.820,29*

Valores de veículos apreendidos: R$ 5.032.147,00*

Valores de ônibus apreendidos: R$ 8.400.000,00*

Além dos números acima, frutos das 23 fases da Lesa Pátria, foram realizadas 1.393 prisões em flagrante em decorrência dos atos de 8 de janeiro, nos dias que sucederam aos ataques.