Landau: Tebet se comprometeu com R$ 600 por mês para programa de renda mínima

A advogada e economista Elena Landau, coordenadora do compêndio econômico da campanha da senadora Simone Tebet (MDB) afirmou, em entrevista ao Broadcast Live, que a candidata à Presidência da República se comprometeu com o pagamento de R$ 600 por mês para programa de renda mínima. No entanto, diferentemente do programa do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele será focalizado. “Usaremos conceito de seguro família para informais, formais e entregadores”, declarou.

Além da política de transferência de renda, com as condicionalidades de sempre, Landau afirma que irá introduzir a Poupança Mais Educação com objetivo de diminuir a evasão escolar, com o pagamento mensal para a criança desde o início do Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio, podendo ser sacado o dinheiro apenas após o término.

Além disso, há também um seguro família tendo em vista a volatilidade de renda que ficou clara durante a pandemia da covid-19. Segundo Landau, o Programa Mãe Brasileira, de apoio pré-natal, também entra no programa de transferência de renda. A economista ainda cita que Tebet irá criar a Secretaria da Criança e do Jovem, ligada diretamente a ela na presidência, por conta da transversalidade da questão social e da primeira infância.

Estadão Conteúdo