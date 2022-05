Lançamento de chapa e entrevista a revista impulsionam Lula nas redes

Lula obteve apoio expressivo da militância à esquerda, como seria esperado, mas também de perfis não militantes

Fábio Zanini

O lançamento da chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin (PSB) e a entrevista do ex-presidente à revista Time impulsionaram a presença do petista em redes sociais, segundo a agência Map.

O levantamento leva em conta avaliação qualitativa de uma amostra em um universo de 1,4 milhão de posts no Facebook e Twitter, na semana encerrada na terça (10).

Lula obteve apoio expressivo da militância à esquerda, como seria esperado, mas também dos chamados “nem nem”, ou seja, perfis não militantes.

Ele teve 63,3% de aprovação junto a esses eleitores não engajados politicamente, à frente de Jair Bolsonaro (PL), que teve 18,2% de aprovação no segmento.

A pesquisa da revela ainda que no período, perfis de direita somaram 45,2% dos posts. Os alinhados à esquerda foram 15%. Já os não militantes foram 34,5% das manifestações.