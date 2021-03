Kassio rebate Gilmar, defende o Piauí e afirma que não teme voto dos colegas

Ao rebater o colega, Kassio avisou que não teme a posição de nenhum integrante do STF e defendeu o Piauí, seu estado de origem

MATHEUS TEIXEIRA

BRASÍLIA, DF



O ministro Kassio Nunes Marques rebateu o discurso de Gilmar Mendes, que criticou a posição do colega sobre a declaração de suspeição de Sergio Moro. O julgamento do caso foi interrompido devido ao intervalo e será retomado ainda nesta terça-feira (23).



Ao rebater o colega, Kassio avisou que não teme a posição de nenhum integrante do STF e defendeu o Piauí, seu estado de origem e que foi citado por Gilmar.



“Não me inibo com nada e não temo ninguém nesse plano”, disse. E complementou: “Quando vossa excelência diz que o garantismo não é nem aqui, nem no Piauí, pode ser interpretado como uma forma de menosprezar um estado pequeno. Queria fazer esse registro e apresentar escusa se eventualmente no meu voto ofendi a forma de pensar dos senhores, apenas retratei a minha forma de pensar”.



O magistrado afirmou que não gosta de usar muito a palavra por não gostar da própria voz e disse que não faria uma réplica em relação a Gilmar e a Ricardo Lewandowski, que também falou após o voto de Kassio.



“Quem não conhece ainda tem pouco mais de 26 anos para me conhecer”, disse em relação ao período que ainda tem na corte até se aposentar compulsoriamente.



As informações são da FolhaPress