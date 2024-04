Justiça Federal libera quase R$ 2,4 bilhões para pagamentos atrasados do INSS

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 3,01 bilhões em pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em março de 2024. Isso quer dizer que aqueles que ganharam ações na Justiça contra a União ou suas entidades no mês passado, no valor de até 60 salários mínimos (R$ 84.720), podem ter direito a sacar os valores. São 195.584 processos de 242.100 beneficiários.

Do valor total liberado, R$ 2,37 bilhões são de atrasados de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Estão incluídas, por exemplo, revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios, que somam 109.764 processos, com 142.273 beneficiários.

O depósito dos valores liberados segue cronograma próprio de cada Tribunal Regional Federal. O dia em que as contas serão liberadas para saque deve ser conferido na consulta de RPVs, disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável, esclarece o CJF.

Como consultar?

O beneficiário deve consultar a situação no portal do Tribunal Regional Federal responsável pelo processo. Na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado(a) e outros dados que variam entre os TRFs, como o número do CPF do autor.

Veja os valores liberados por região:

– TRF da 1ª Região (Sede no DF, com jurisdição no DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP).

– Geral: R$ 1.246.038.514,14.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 1.014.935.895,44 (48.899 processos, com 58.062 beneficiários).

– TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES).

– Geral: R$ 240.457.508,44.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 190.657.905,30 (8.069 processos, com 11.234 beneficiários).

– TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS).

– Geral: R$ 565.808.147,24.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 347.941.592,33 (11.230 processos, com 14.084 beneficiários).

– TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC).

– Geral: R$ 586.038.379,49.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 508.312.925,16 (25.489 processos, com 32.571 beneficiários).

– TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB).

– Geral: R$ 368.823.900,15.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 302.104.449,30 (15.248 processos, com 25.431 beneficiários).

– TRF da 6ª Região (sede em MG, com jurisdição em MG).

– Geral: R$ 9.722.449,72.

– Previdenciárias/Assistenciais: R$ 9.631.500,80 (829 processos, com 891 beneficiários).

