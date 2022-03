Jovens pintados de dourado e com ‘bezerro de ouro’ fazem protesto em frente ao MEC, em Brasília

O protesto faz referência a escândalo de possível favorecimento de pastores na pasta

Um grupo de jovens pintados de dourado fizeram um protesto em frente ao Ministério da Educação (MEC), nesta sexta-feira (25), pela manhã. Os cinco carregavam uma espécie de “bezerro de ouro”, enquanto cantavam uma paródia da música “Me dá um dinheiro aí?”. As informações são do jornal G1.

O protesto é contra o escândalo de um possível favorecimento a pastores na pasta, por meio do repasse de verbas do Fundo Nacional de Educação (FNDE). Um áudio divulgado pelo jornal “Folha de São Paulo”, mostra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizendo que vai atender a um pedido do presidente Jair Bolsonaro para repassar verbas do ministério a municípios indicados por pastores.

Ribeiro afirma no áudio que prioriza amigos de pastor a pedido de Bolsonaro

O ato foi organizado pelo Movimento Sem Terra. “O bezerro de ouro faz referência à adoração que o povo hebreu se submeteu ao se corromper, enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos”, explica o grupo.

Crise no Ministério

No áudio, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, admite que, a pedido de Bolsonaro, repassa verbas do ministério para municípios indicados por pastores. Após a gravação, o ministro negou que o presidente tenha feito o pedido e que os pastores influenciam nas decisões do MEC.

Depois que a ação dos pastores no ministério ganhou repercussão nacional, novas denúncias começaram a aparecer sobre suspeitas de irregularidades no MEC.

O jornal “O Globo” divulgou uma reportagem com depoimentos de prefeitos que dizem ter recebido pedidos de propina de um dos religiosos citados. Segundo a reportagem, os pedidos de propina variaram de R$ 15 mil a R$ 40 mil. Um dos relatos é do prefeito Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, em Goiás.

Apesar de negar a situação, o comando de Ribeiro da pasta se tornou instável. Os desdobramentos da denúncia vão ser decisivos para o futuro do ministro.

Investigações

Na quinta-feira (24) a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e autorizou a instauração de inquérito contra o ministro sobre a suspeita de favorecimento na pasta.

Segundo material divulgado pela PGR, o inquérito vai apurar “se pessoas sem vínculo com o Ministério da Educação atuavam para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado à pasta”.