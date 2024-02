José Dirceu está internado com pneumonia no Sírio-Libanês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-ministro José Dirceu está internado desde a segunda-feira (26) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com diagnóstico de pneumonia.

Segundo o hospital, ele encontra-se estável e não tem previsão de alta. Dirceu está sob os cuidados de Roberto Kalil Filho.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-dirigente petista, confirmou a internação e disse que Dirceu está bem.

Dirceu, 77, está afastado de cargos públicos desde os anos 2000, quando foi chefe da Casa Civil do primeiro governo

Lula e teve o mandato de deputado federal cassado na esteira do escândalo do mensalão.

Mais recentemente, o ex-ministro voltou a dar declarações públicas e a circular por eventos políticos. Em janeiro, esteve na celebração do aniversário dos 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na Grande São Paulo, no qual foi aplaudido e tietado por militantes.

Na ocasião, disse que, em 2026, iria conversar com o PT e “tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer”. “Não tenho a definição”, disse à Folha de S.Paulo, na ocasião.