Joesley e Wesley Batista são recebidos por embaixador e tietados por empresários após Lula cancelar viagem

Os executivos da holding J&F participam da primeira missão no exterior a convite do governo brasileiro depois de sacudirem o mundo político

Os irmãos Joesley e Wesley Batista foram recebidos pelo embaixador Marcos Galvão e tietados por empresários brasileiros em Pequim neste domingo, 26, um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelar a visita de Estado à China. Os executivos da holding J&F participam da primeira missão no exterior a convite do governo brasileiro depois de sacudirem o mundo político com uma delação premiada em 2017.

Os donos da frigorífico JBS, o maior exportador de proteína animal do mundo, mantiveram os compromissos em Pequim, apesar do cancelamento da visita de Lula. A China é o principal mercado do grupo J&F. Além da carne, as empresas deles atuam com exportação de celulose, pela Eldorado Brasil, e minério de ferro e manganês, pela J&F Mineração. As commodities constituem a base da relação comercial entre os países, do ponto de vista das exportações brasileiras.

A visita à embaixada é simbólica por mostrar a deferência do governo aos empresários. Apesar do cancelamento da visita de Lula, o embaixador Galvão, representante do presidente em Pequim perante o governo comunista, não deu declarações a jornalistas brasileiros e cancelou um briefing à imprensa.

O diplomata recebeu representantes de empresas ao longo do dia.

Os irmãos atraíram atenção no Hotel St Regis, onde estão hospedados, ao lado de representantes do governo brasileiro e parlamentares, entre eles o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR).

Os irmãos batista atraíram atenção no Hotel St Regis, onde estão hospedados, ao lado de representantes do governo brasileiro e parlamentares, entre eles o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR).am atenção no Hotel St Regis, onde estão hospedados, ao lado de representantes do governo brasileiro e parlamentares, entre eles o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR).

No retorno às viagens presidenciais após a delação, eles se recusaram a comentar a ausência de Lula, ou a dar qualquer declaração à imprensa. Circularam sorridentes entre os mais de 100 empresários do agronegócio, integrantes da comitiva empresarial convidada pelo ministro da Agricultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os irmãos Batista evitaram andar descompanhados no lobby do hotel. Estavam acompanhados de um entourage de funcionários do grupo empresarial, que evitavam a aproximação de jornalistas.

Eles ficaram em um restaurante, em área mais reservada, onde se reuniram com empresários do setor calçadista nacional. Ao fim, trocaram contatos e posaram para fotos. Ainda no elevador do hotel, conversaram sobre uma recente aquisição do grupo, mais uma empresa de cosméticos, a Vyvedos. Eles ainda nem sequer conheceram a criadora da marca.

Uma parte da comitiva oficial, que se deslocou antecipadamente para preparar a chegada de Lula, deixava o hotel no momento em que os irmãos Batista mantinham reuniões no restaurante.

Como cortesia oferecida pelo governo chinês, o presidente Lula ficaria no mesmo hotel dos irmãos Batista, na suíte presidencial de 200 metros quadrados, localizada no 18º andar. A diária custa R$ 61 mil. Todo o piso teria o acesso restrito. O hotel tem histórico de receber chefes de Estado e autoridades militares, além de executivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Joesley e Wesley Batista, além de empresários brasileiros que chegaram a Pequim nas últimas horas, vão participar nos próximos dias de atividades e seminários promovidas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) e pelo Conselho Empresarial Brasil China (CEBC). As agendas foram mantidas, apesar do cancelamento da visita de Lula.

Estadão Conteúdo