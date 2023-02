Jill Biden tem mal estar e cancela encontro com Janja Silva

A norte-americana testou negativo para COVID-19. Apesar disso, ela não recepcionou a chegada de Janja e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, teve um mal estar nesta sexta-feira, 10, e cancelou o encontro que teria com a primeira-dama brasileira, Janja Silva, segundo assessores do Palácio do Planalto.

A norte-americana testou negativo para COVID-19. Apesar disso, ela não recepcionou a chegada de Janja e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca, na tarde desta sexta-feira.

Com o cancelamento do chá que teria com Jill Biden, Janja está fazendo um tour pela Casa Branca enquanto Biden e Lula já terminaram a reunião bilateral, que durou cerca de 50 minutos. Na sequência, iniciaram a reunião ampliada, por volta das 17:10 no horário local, 19:10 em Brasília, com a presença de ministros e autoridades dos EUA e do Brasil.

