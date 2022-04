Janones erra nome do presidente da Argentina: ‘Confundi Macron com Macri’

A consolidação da pré-candidatura presidencial Janones (Avante-MG) foi oficializada em janeiro deste ano durante Encontro Nacional do Avante

O pré-candidato à Presidência da República pelo Avante e deputado federal, André Janones, confundiu o nome do presidente da Argentina e afirmou que o país é liderado por Emmanuel Macron, atual presidente da França. A declaração foi feita durante entrevista à GloboNews.

“Eu não tenho uma análise profunda sobre o cenário na Argentina hoje”, disse o pré-candidato. Ele foi questionado, então, por Roberto D’Avila sobre o nome do presidente argentino. “O presidente da Argentina hoje? É o Macron, da França”, se corrigiu. A Argentina hoje é liderada pelo opositor peronista, Alberto Fernández.

E suas redes sociais, Janones admitiu que se esqueceu do nome de Fernández e se confundiu com o nome do ex-presidente da Argentina, o empresário Mauricio Macri. O parlamentar disse que soube falar na entrevista sobre temas da realidade brasileira como o preço do arroz, do óleo e do feijão.

“Meus adversários sabem tudo de política internacional, mas não têm a mínima o que acontece dentro do próprio país que eles se propõem a governar! É por essas e outras que vamos surpreender a todos e a todos, e chegar ao segundo turno das eleições!”, disse

A consolidação da pré-candidatura presidencial Janones (Avante-MG) foi oficializada em janeiro deste ano durante Encontro Nacional do Avante. Tanto o parlamentar quanto os dirigentes partidários buscam unificar o discurso da alternativa pela terceira via.

Estadão Conteúdo