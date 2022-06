Janones é menos conhecido entre jovens apesar da fama nas redes, indica Datafolha

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (23) mostra que 25% dos eleitores dizem conhecer Janones, índice que cai para 18%

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Apesar de ter a audiência nas redes sociais como um ponto forte, o presidenciável André Janones (Avante) é menos conhecido entre os jovens de 16 a 24 anos, público que utiliza bastante esses meios.

A pesquisa Datafolha desta quinta-feira (23) mostra que 25% dos eleitores dizem conhecer Janones, índice que cai para 18% entre quem tem de 16 a 24 anos -e chega a 32% entre quem tem de 35 a 44 anos.

O pré-candidato, que mira em temas como fome e desemprego, marcou 2% de intenção de votos, mas chega a 3% entre quem recebe até dois salários-mínimos. Seu índice entre donas de casa é de 4%.

A nova pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de junho. A margem de erro do levantamento, registrado com o número BR-09088/2022 no Tribunal Superior Eleitoral, é de dois pontos para mais ou menos.