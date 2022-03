Itamaraty envia embaixador brasileiro na Ucrânia para a Moldova sob alegações de segurança

Na cidade, já está em funcionamento um posto de atendimento consular a cidadãos brasileiros que foram retirados da Ucrânia

O Itamaraty informou, na noite desta sexta-feira (4), que enviará o embaixador brasileiro na Ucrânia para a Moldova, devido ao que chamou de “deterioração das condições de segurança” no país, em meio à guerra.

De acordo com a nota do Ministério das Relações Exteriores, Norton de Andrade Mello Rapesta já era responsável pela representação diplomática na Moldova e agora acumulará as duas funções baseado em Chisinau, capital do país. Na cidade, já está em funcionamento um posto de atendimento consular a cidadãos brasileiros que foram retirados da Ucrânia.

A equipe da embaixada já havia sido transferida de Kiev para Lviv no dia 1º. Segundo o Itamaraty, será mantido o posto nessa cidade no oeste da Ucrânia -que ainda não foi atacada por tropas russas e é um dos principais pontos de partida de refugiados para outros países.

O escritório será coordenado pelo embaixador do Brasil em Sarajevo, Lineu Pupo de Paula, temporariamente deslocado para Lviv.