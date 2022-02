Itamaraty diz que enviará missão à Polônia para atender brasileiros vindos da Ucrânia

FLÁVIA MONTOVANI O Itamaraty informou à Folha de S.Paulo que vai enviar uma missão a Varsóvia para ajudar os brasileiros que se dirigem à Polônia vindos da Ucrânia. A pasta afirmou que serão oito servidores e que eles chegarão “em breve”, sem especificar uma data. O ministério orientou aos brasileiros que estão próximos da fronteira com a Polônia que entrem contato com o plantão da embaixada do Brasil em Varsóvia, no número +48 608 094 328. Brasileiros e outras pessoas que tentam deixar a Ucrânia por terra têm enfrentado condições dificílimas na fronteira, como frio intenso, filas quilométricas de carros e milhares de pessoas aglomeradas em frente a portões. No sábado, a embaixada do Brasil em Kiev divulgou um comunicado dizendo ter recebido “inúmeros relatos de enormes aglomerações, atrasos que chegam a durar dias, comportamento agressivo, falta de hospedagem e necessidades básicas” na fronteira.