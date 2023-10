Itamaraty confirma que brasileiro está desaparecido em Israel desde início da guerra

O Itamaraty não forneceu detalhes sobre o desaparecimento e tampouco informou onde ele estava no dia 7

São Paulo, SP (Folhapress)

O Itamaraty confirmou nesta segunda-feira (23) que Michel Nisenbaum, um brasileiro com cidadania israelense de 59 anos, está desaparecido desde o último dia 7, quando terroristas do Hamas romperam barreiras e fizeram o pior ataque contra Israel em 50 anos.

“A embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou com as autoridades locais o status de desaparecido do nacional”, diz trecho de comunicado divulgada pelo Itamaraty nesta segunda (23). Morador de Israel, Nisenbaum é o único brasileiro considerado desaparecido no conflito.

O Itamaraty não forneceu detalhes sobre o desaparecimento e tampouco informou onde ele estava no dia 7. A maioria dos ataques do Hamas, porém, aconteceu no sul de Israel, região próxima à Faixa de Gaza. Naquele dia, dezenas de pessoas foram levadas ao território palestino controlado pelo grupo terrorista.

Nesta segunda, o porta-voz militar de Israel Daniel Hagari disse que 222 pessoas são mantidas como reféns em Gaza. Não se sabe se o brasileiro estaria entre os sequestrados.

Em uma entrevista coletiva no último dia 12, a chancelaria de Israel disse, após um vaivém de informações, que acreditava na possibilidade de mais de um brasileiro estar desaparecido e, possivelmente, refém do Hamas. “Do que sabemos, há alguns -não vou dizer a cifra porque não sei se é exata- [brasileiros] desaparecidos”, afirmou na ocasião o porta-voz Lior Haiat.

Os ataques deixaram três brasileiros mortos, todos vítimas da invasão de combatentes na rave Universo Paralello, que acontecia a alguns quilômetros de Gaza -Ranani Glazer, 23, Bruna Valeanu, 24 e Karla Stelzer Mendes, 42.