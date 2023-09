Itaipu empresta carrinho de golfe para Lula circular no Alvorada após cirurgia

No mesmo dia, Lula recebeu no Alvorada o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o ex-deputado Enio Verri (PT)

CATIA SEABRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A empresa Itaipu Binacional emprestou à Presidência da República, na modalidade de comodato, um carrinho de golfe que será disponibilizado para uso do presidente Lula (PT) após a cirurgia no quadril que o petista deve realizar na última sexta-feira de setembro (29).

Por solicitação da Casa Civil, Itaipu colocou um veículo elétrico Jacto –como os usados nos campos de golfe– à disposição da Presidência. O carrinho chegou ao Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula, na terça-feira (12).

No mesmo dia, Lula recebeu no Alvorada o diretor-geral brasileiro de Itaipu, o ex-deputado Enio Verri (PT).

A Itaipu Binacional publicou uma nota em seu site informando sobre o empréstimo do carrinho para a recuperação de Lula após a Folha de S.Paulo enviar questionamentos sobre o tema para a empresa.

“Carro elétrico da Itaipu vai ajudar Lula em recuperação da cirurgia”, diz o texto.

Auxiliares de Lula creditam a requisição do veículo à primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Ela já trabalhou em Itaipu, onde esses carrinhos são usados em percursos nas dependências da usina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na empresa, a articulação para viabilizar a cessão do veículo foi acompanhada de perto por Silvana Vitorassi, assistente de Verri. Silvana é amiga de longa data de Janja.

Em um primeiro momento, a tentativa foi conseguir a doação do carrinho. Mas essa hipótese acabou descartada tanto pela assessoria jurídica do Planalto como pela de Itaipu.

A cirurgia a que Lula será submetido consistirá na colocação de uma prótese no quadril.

Lula, 77, reclama de dores na “cabeça do fêmur” há meses. No final de julho, ele foi submetido a uma infiltração no quadril no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, mas relatou ter voltado a sentir dores apenas 12 horas depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início de setembro, Lula se manifestou nas redes sociais sobre seu quadro de dores e comentou a necessidade de se submeter a uma cirurgia.

“Desde o ano passado eu tenho um problema na cabeça do fêmur e preciso fazer uma cirurgia. Mas adiei para rodar o Brasil nesses primeiros meses de governo. Depois das agendas internacionais dos próximos dias, irei fazer a tal da cirurgia. Cuidar da saúde porque eu quero percorrer ainda mais municípios do nosso Brasil”, disse Lula.

O carrinho ficará disponível para locomoção do presidente nos jardins do Palácio do Alvorada não apenas durante o período pós-cirúrgico, mas até 2026. O período pós-cirúrgico poderá exigir ao menos uma semana de repouso.

Além de auxiliar Lula, a ideia é que o carrinho também seja empregado no transporte de outras autoridades que precisem ir ao Alvorada para se encontrar com o petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro governo Lula, Janja foi indicada para um cargo na Itaipu Binacional. De 2012 a 2017, atuou na Eletrobras, no Rio, após ter sido requisitada. Em 2019, quando seu relacionamento com Lula já era público, ela aderiu ao programa de demissão voluntária de Itaipu.

Procurada, a assessoria de Itaipu Binacional confirmou a cessão do veículo elétrico à Presidência. A empresa disse tratar-se de um “veículo elétrico de 2018, em perfeito estado de funcionamento, com valor contábil histórico de US$ 14,4 mil (ou seja, esse não é o valor de mercado, e sim o valor que foi pago na data de aquisição do bem)”.

Ainda segundo a binacional, há no total 65 equipamentos semelhantes disponíveis na empresa. “Esses veículos são usados, em sua maior parte, na área industrial da usina hidrelétrica e no almoxarifado, para transporte de pessoal e equipamentos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Itaipu afirmou ainda que “a comodatária deverá fazer as manutenções preventivas e corretivas indicadas no manual do proprietário”. Ao fim do contrato, o equipamento deverá ser devolvido nas mesmas condições observadas no momento da entrega, ressalvados os desgastes resultantes do uso.