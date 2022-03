“Erro em um momento de empolgação”, diz Arthur do Val sobre áudios sexistas

Conhecido como Mamãe Falei, o deputado viajou à Ucrânia, no último dia 28, para acompanhar o conflito após a invasão da Rússia

O deputado estadual e pré-candidato ao governo de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP) classificou os áudios em que afirma que mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres” como um “erro em um momento de empolgação”.

“Foi errado o que eu falei, não é isso o que eu penso, o que eu falei foi um erro num momento de empolgação e pronto”, disse do Val neste sábado (5), ao ser questionado pela imprensa.

Conhecido como Mamãe Falei, o deputado viajou à Ucrânia, no último dia 28, com Renan Santos, um dos dirigentes do MBL (Movimento Brasil Livre), para acompanhar o conflito após a invasão da Rússia.

O parlamentar disse ainda que os áudios foram mandados em um grupo privado para amigos. “Se as pessoas quiserem me julgar têm esse direito. Peço só que entendam o contexto, são dois contextos diferentes -uma coisa é o Arthur que foi lá, fez a missão e saiu. Outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado para os amigos dele, de forma errada”, acrescentou.