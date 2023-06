Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal completa um ano nesta quarta (7)

O órgão é uma autarquia de ciência, tecnologia e inovação que foi fundada em julho do ano passado

Nesta quarta-feira (7), o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) completou um ano de fundação e, para comemorar, foi realizado um ato solene que contou com a presença de autoridades do GDF, além da diretoria e da equipe de servidores e empregados do próprio instituto.

O IPEDF é uma autarquia de ciência, tecnologia e inovação que foi fundada em julho do ano passado. A autarquia dissemina informações e estatísticas e presta suporte na formulação e aprimoramento de políticas públicas do Governo do Distrito Federal (GDF).

Na abertura do evento, o diretor-presidente do IPEDF, Manoel Barros, falou sobre a transição e transformação de Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) em instituto: “Essa transformação deve vir acompanhada de uma estruturação. Este talvez seja nosso maior compromisso no momento: estruturar o instituto com a criação de carreiras para que ele possa continuar a desenvolver plenamente seu trabalho”.

Políticas públicas

“Não é possível fazer política pública enquanto governo sem ter um aparato científico que vai proporcionar as ações do governo, inclusive direcionar com foco e estratégia a utilização dos recursos públicos”Epitácio Júnior, secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida

O representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), José Messias, abordou a importância do IPEDF para as secretarias do GDF. “Somos parceiros na Pesquisa de Emprego e Desemprego [PED], que nos subsidia na tomada de decisão e nas políticas públicas de trabalho e renda no âmbito do DF”, lembrou. “Essa relevância não é somente para nós, mas estende-se para outras secretarias e órgãos que dependem do conhecimento produzido para a tomada de decisão com qualidade científica e técnica”.

O titular da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), Epitácio Júnior, também falou sobre a participação do IPEDF nos trabalhos de outros órgãos: “Não é possível fazer política pública enquanto governo sem ter um aparato científico que vai proporcionar as ações do governo, inclusive direcionar com foco e estratégia a utilização dos recursos públicos”.

Qualidade de vida

Além da solenidade, o IPEDF promoveu atividades internas para o bem-estar de seus colaboradores, como palestras, cantoterapia e ginástica laboral. Ainda na ocasião, foi assinada a portaria que institui o programa Qualidade de Vida no Trabalho. “Não há como um órgão exercer uma atividade sem promoção da qualidade de vida entre seus colaboradores”, ressaltou o secretário-executivo da Sequali, que assinou o documento com o presidente do instituto.

