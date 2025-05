INSS recebe mais 300 mil pedidos de reembolso por descontos

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebeu mais 300 mil novos pedidos de reembolso em sua plataforma nesta sexta-feira (16), o terceiro dia desde a abertura do sistema de solicitação da devolução do dinheiro.

Somando os três dias de funcionamento do sistema, 1.345.817 pessoas já registraram não reconhecer os descontos, solicitando o reembolso.

Os valores desviados são fruto de descontos indevidos feitos por associações e entidades sindicais que cobraram mensalidades indevidas de beneficiários. O caso foi revelado a partir de operação da Polícia Federal junto à CGU (Controladoria-Geral da União).

A quantidade de acessos ao campo “Consulta dos descontos no Meu INSS”, por onde os beneficiários identificam se houve algum desconto e conseguem contestar, subiu de 4,3 milhões para 5,9 milhões nesta sexta.

Os acessos ao Meu INSS, seja pelo app ou pelo site, também seguem em crescimento, apesar de reforços do presidente da autarquia, Gilberto Waller, para que usuários que não tenham dúvidas sobre o recebimento de seus benefícios evitem acessar a plataforma para não sobrecarregá-la.

Até o momento, o recurso registrou algumas instabilidades, que não comprometeram o fluxo de solicitações, segundo o INSS.

O número de entidades contestadas, que terão que comprovar o vínculo e autorização dos beneficiários, se manteve em 41. Caso não enviem a documentação comprobatória, terão que ressarcir os cidadãos em até 15 dias úteis.

Na entrevista coletiva concedida na quarta, o presidente do INSS informou que se a entidade fraudadora não ressarcir o beneficiário após o prazo, o governo irá calcular o prejuízo total nesses casos e avaliar se precisará recorrer ao Tesouro.

Os aposentados e pensionistas prejudicados ainda não têm uma data definida para receber o dinheiro dos descontos indevidos. O governo federal ainda irá fazer um calendário para devolver os valores descontados pelas associações que não pagarem o INSS.

Nesse momento, o INSS não divulga o valor que cada aposentado e pensionista poderá receber de volta, permitindo apenas a contestação do desconto identificado. Por meio do serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”, o aposentado pode saber o nome da entidade que aplicou os descontos nos últimos cinco anos.