Fica aqui o meu desabafo, como brasileiro”, disse o governador de São Paulo, opositor do presidente da República

Em visita ao interior do estado de São Paulo nesta terça-feira (18), o governador João Doria (PSDB-SP) chamou Jair Bolsonaro de idiota. “Ontem [segunda-feira], o presidente da República chamou de idiotas, nós que usamos máscaras. Nós que protegemos nossos pais, nossos avós em casa, chamou de idiota. Idiota é ele, que não tem compaixão, que não tem amor no coração e que não quer proteger o seu povo. Fica aqui o meu desabafo, como brasileiro”, disse o governador de São Paulo, opositor do presidente da República.

A resposta a Bolsonaro foi proferida no auditório da prefeitura de São José do Rio Preto (437 km de SP). Doria estava rodeado de pelo menos 35 prefeitos da região, depois de ter ido até Araçatuba para a entrega de obras na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310). Na ocasião, o governador também fez o anúncio de modernização de estradas vicinais. Em outros trechos, Doria também se referiu a Bolsonaro como golpista e negacionista.

Na segunda (17), o presidente disse que as pessoas que ficam em casa por obedecer medidas restritivas para evitar a disseminação de Covid-19 são “idiotas”. “O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, o ‘fique em casa’. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Daí, ficam reclamando de tudo”, falou Bolsonaro.

