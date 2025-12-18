Hugo Motta: Câmara enviou indicação ao MME para intervenção no contrato com a Enel em SP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia para que haja uma “intervenção” no contrato com a empresa Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em São Paulo.

Em postagem na rede social X, nesta quinta-feira, 18, Motta disse que a decisão atende a reivindicações da bancada paulista da Câmara, representada pelos deputados Jonas Donizette (PSB-SP) e Baleia Rossi (MDB-SP).

“Estive em contato com os deputados @jonasdonizette_ e @baleia_rossi, que representam a Bancada Paulista da Câmara. Em atendimento a uma solicitação do grupo, que cobrou um posicionamento da Casa em relação à má prestação do serviço de energia em São Paulo, comunico que a Câmara dos Deputados enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia para que haja uma intervenção no contrato com a empresa Enel”, disse.

O presidente da Câmara acrescentou: “A maior cidade do País e sua população não podem continuar sofrendo com este descaso”.

Estadão Conteúdo