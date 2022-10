Haddad tem 39% dos votos válidos em SP; Tarcísio marca 31%, mostra Datafolha

O Datafolha passou a destacar o resultado dos votos válidos, que exclui da conta de intenção de votos brancos, nulos e indecisos

Carolina Linhares

São Paulo, SP

Fernando Haddad (PT) segue na liderança da eleição para o Governo de São Paulo com 39% dos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º), véspera do primeiro turno da votação.

Em seguida, aparecem Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 23%.

Na última pesquisa, publicada na quinta-feira (29), Haddad tinha 41%, Tarcísio aparecia com 31%, e Rodrigo, 22%.

O Datafolha passou a destacar o resultado dos votos válidos, que exclui da conta de intenção de votos brancos, nulos e indecisos, pois esse é o critério usado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o resultado do pleito.

Apesar do antipetismo e do conservadorismo que caracterizam o eleitorado de São Paulo, onde o PSDB governa há quase 30 anos, Haddad esteve à frente dos adversários nas pesquisas durante toda a campanha, sempre buscando colar suas agendas e propagandas no presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pode vencer já no primeiro turno.

Enquanto isso, Tarcísio e Rodrigo se engajaram numa campanha paralela por uma vaga no segundo turno. Os dois iniciaram a campanha desconhecidos e foram crescendo em intenção de votos -Tarcísio de forma mais acelerada e constante que Rodrigo, que estagnou no final.

Tarcísio teve como estratégia, assim como Haddad, evocar a polarização nacional e deixar claro para o eleitor que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo. Sem um presidenciável próprio, Rodrigo buscou esconder seu aliado João Doria (PSDB) e se ancorou no legado tucano, ao mesmo tempo em que apostou na mobilização de prefeitos e no voto útil antipetista na reta final.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 3.700 pessoas, de sexta-feira (30) a sábado (01), em 79 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-09987/2022.