Haddad participará como convidado de encontro de ministros do G7

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O ministro Fernando Haddad é um dos convidados especiais para o encontro dos titulares da Fazenda do G7, grupo de países mais ricos do mundo, que ocorre no Japão de 11 a 13 de maio. Também foram chamados os responsáveis por essa área de Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Singapura.

A economia dos países emergentes deverá ser um dos temas do evento. Com essa viagem, Haddad terá visitado três dos maiores países asiáticos no primeiro semestre (os outros foram Índia e China), mostrando a importância do novo eixo econômico global.

No encontro, Haddad também terá a chance de manter reuniões bilaterais com ministros das Finanças do G7. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, por exemplo, deve comparecer.