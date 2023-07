“Haddad é nota 10”, diz dono do Habib’s

O empresário disse ainda que não voltaroa a apoiar Jair Bolsonaro no futuro, mas não esclareceu os motivos para isso

Apoiador de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, Alberto Saraiva, mais conhecido por ser o dono de restaurantes como Habib’s, Ragazzo e Tendal Grill, está gostando do que tem visto no governo de Lula (PT). Além disso, o empresário teceu elogios a Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

“Haddad é nota 10, e o empresariado está com ele. Ele tem inteligência, é bem intencionado, luta pelo país e ouve todos os setores”, afirmou Saraiva. O empresário ainda disse estar ‘extremamente otimista’ com a economia, citando a queda nos juros e na inflação.

Ainda na entrevista feita para o Uol, o dono do Habib’s disse que não voltaroa a apoiar Jair Bolsonaro no futuro, mas não esclareceu os motivos para isso.

Saraiva disse estar contente com o Brasil, definindo o governo como equilibrado. “É mérito do conjunto, junto com a Câmara, o Senado e o Banco Central”. Ele finalizou dizendo que Lula também está tendo sorte, já que a situação dos outros países favorece o Brasil.