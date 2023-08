Hacker poderá permanecer em silêncio na CPMI

O ‘hacker da Vaza Jato’, como Delgatti é conhecido, está preso desde o começo de agosto pela invasão ao sistema judiciário brasileiro

Após prestar depoimento à Polícia Federal na tarde de ontem (16), o hacker Walter Delgatti Neto pediu para permanecer em silêncio durante o depoimento previsto para esta quinta-feira (17), dessa vez, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou.

Delgatti é esperado no Senado Federal a partir das 9h. Os parlamentares querem questioná-lo sobre a tentativa de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para falsificar alvarás de soltura e um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Além desse caso, Delgatti já era conhecido como o ‘hacker da Vaza Lato’, pois confessou ter invadido celulares de autoridades e entregue conversas de investigadores da Lava Jato para o site The Intercept Brasil.

De acordo com a defesa do hacker, foram apresentadas provas de que ele teria recebido pagamentos da deputada federal Carla Zambelli para invadir o sistema judiciário brasileiro. O valor total pago chegou na casa dos R$ 40 mil. Mesmo assim, a deputada nega envolvimento no crime.