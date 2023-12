Hacker diz ter acessado o e-mail de Janja

O adolescente disse não ter tido motivos para invadir a conta, mas revelou não ter salvo nenhum conteúdo acessado

O adolescente de 17 anos, morador de Sobradinho, foi quem hackeou Janja na última semana, quando postou ofensas na conta dela do X, antigo Twitter. À Polícia Federal, ele afirmou também ter acessado o e-mail e o perfil de LinkedIn da primeira-dama. No depoimento, ele revelou que não tinha um objetivo específico para invadir as contas, e que não salvou nenhum conteúdo acessado. O ataque

Na manhã do dia 11 de dezembro, Janja fez as últimas postagens do dia em sua rede social, após participar de uma cerimônia no Palácio do Planalto. À noite, a partir das 21h30, começou a aparecer em seu perfil frases como “Super Xandão presidente do Brasil em 2026” e “Eu apoio o mensalão”. Também foram feitas publicações chamando o presidente Lula (PT) de “vagabundo” e textos misóginos.

O hacker chegou a postar um vídeo sobre o ataque, afirmando estar ciente de que a Polícia Federal investigaria o caso, mas disse que não acreditava que seria preso,

Depois de mais de uma hora de postagens de ataque, a conta foi bloqueada por pedido da PF, e a Diretoria de Crimes Cibernéticos instaurou instaurar inquérito policial para aprofundar as investigações.